Влада рф нагородила дровами сім'ї окупантів

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Російська влада запустила через портал «Госуслуги» оформлення пільги на придбання твердого палива - дров або вугілля - або забезпечення ним у натуральному вигляді для учасників війни проти України та їхніх родин.

«Послуга допоможе подати заяву на оформлення виплати для купівлі твердого палива або на забезпечення ним у натуральному вигляді», — йдеться в інформації профільного ресурсу «Ветеранам СВО».

Отримати компенсацію раз на рік за одне житло з пічним опаленням можуть самі окупанти, їхнє подружжя, діти чи батьки за умови реєстрації у відповідному регіоні, причому розмір виплат залежить від суб'єкта рф і коливається, зокрема, від 11 300 рублів (близько 5 650 грн) у Тамбовській області до 32 000 рублів (близько 16 000 грн) у північних районах Іркутської області.

Джерело: видання The Moscow Times.

Паливна криза в росії додала до загального рівня інфляції 0,7–0,8 процентного пункту. Про це заявив директор департаменту грошово-кредитної політики банку росії Андрєй Ґанґан.

У владі рф розгорілася дискусія, чи годувати росіян личинками.

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