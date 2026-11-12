Європа відкинула вимоги Кремля щодо зміни системи безпеки континенту — FT

0:00 / 0:00

Європейські лідери не погодилися з пропозицією Росії переглянути архітектуру безпеки Європи в межах переговорів щодо завершення війни в Україні.

Москва наполягає на обмеженні розширення НАТО, військових навчань поблизу російських кордонів, а також на виведенні військ і техніки зі східного флангу Альянсу.

У європейських столицях такі вимоги розцінюють як спробу Кремля відновити сферу впливу та обмежити суверенітет сусідніх держав.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав обговорення цих питань умовою допуску Європи до переговорів своєрідною пасткою. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що обговорювати нову архітектуру безпеки можна лише після досягнення мирної угоди.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що нинішню систему безпеки зруйнувало російське вторгнення в Україну. Він також підкреслив, що питання безпеки Європи не можуть вирішуватися без участі самих європейських країн, ЄС і НАТО.

Джерело: Financial Times

Президент Володимир Зеленський заявив, що розмови Росії про гарантії безпеки не мають нічого спільного зі справжнім прагненням до миру.

Росія заявила про готовність укладати з окремими країнами НАТО двосторонні угоди про ненапад і надавати їм додаткові індивідуальні гарантії безпеки. Таку пропозицію озвучив директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС РФ Олексій Дробінін під час міжнародного форуму з питань колективної безпеки в Москві.

Москва підготувала власний позиційний документ про формування нової архітектури безпеки в Євразії, до якої, за задумом Кремля, мають бути залучені всі його союзники. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що запропонована система не повинна обмежувати інтереси жодної зі сторін.

Читай нас у