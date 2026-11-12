Europejscy przywódcy nie zgodzili się na propozycję Rosji dotyczącą przeglądu architektury bezpieczeństwa w Europie w ramach negocjacji mających na celu zakończenie wojny na Ukrainie.

Moskwa nalega na ograniczenie rozszerzenia NATO, ćwiczeń wojskowych w pobliżu rosyjskich granic, a także na wycofanie wojsk i sprzętu ze wschodniego skrzydła Sojuszu.

W europejskich stolicach takie żądania postrzegane są jako próba Kremla przywrócenia strefy wpływów i ograniczenia suwerenności sąsiednich państw.

Premier Estonii Kristen Mihal nazwał dyskusję nad tymi kwestiami, jako warunek dopuszczenia Europy do negocjacji, swego rodzaju pułapką. Szefowa dyplomacji UE Kaya Kallas podkreśliła, że dyskusja na temat nowej architektury bezpieczeństwa jest możliwa dopiero po osiągnięciu porozumienia pokojowego.

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa stwierdził, że obecny system bezpieczeństwa został zniszczony przez rosyjską inwazję na Ukrainę. Podkreślił również, że kwestie bezpieczeństwa Europy nie mogą być rozstrzygane bez udziału samych krajów europejskich, UE i NATO.

Źródło: Financial Times

Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że rozmowy Rosji na temat gwarancji bezpieczeństwa nie mają nic wspólnego z prawdziwym dążeniem do pokoju.

Rosja zadeklarowała gotowość do zawierania z poszczególnymi krajami NATO dwustronnych umów o nieagresji oraz udzielania im dodatkowych indywidualnych gwarancji bezpieczeństwa. Taką propozycję przedstawił dyrektor departamentu planowania polityki zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Aleksiej Drobinin podczas międzynarodowego forum poświęconego kwestiom bezpieczeństwa zbiorowego w Moskwie.

Moskwa przygotowała własny dokument programowy dotyczący kształtowania nowej architektury bezpieczeństwa w Eurazji, w którą – zgodnie z zamysłem Kremla – mają zostać włączeni wszyscy jego sojusznicy. Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow oświadczył, że proponowany system nie powinien ograniczać interesów żadnej ze stron.

Czytaj nas na