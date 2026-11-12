W Rosji aresztowano komendanta policji za porywanie mężczyzn w celu wysłania ich na wojnę
Szefa wydziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rejonu Komsomolskiego w obwodzie ivanowskim, Jurija Szybaewa, oskarża się o porwania, oszustwa oraz bezprawny dostęp do danych komputerowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. W sumie w sprawie figuruje 15 osób, a liczba poszkodowanych jest znaczna.
Według wersji śledztwa mężczyźni byli porywani, przetrzymywani i zmuszani do podpisywania umów z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.
Shibaev nie przyznaje się do winy i odmówił składania zeznań. Sąd skierował go do aresztu śledczego.
O przypadkach porwań mężczyzn w obwodzie iwanowskim dziennikarze informowali już w 2025 roku. Krewni zaginionych opowiadali, że ludzi zwabiano obietnicami pracy lub zabierano siłą, bito i zmuszano do podpisywania kontraktów wojskowych.
Rosja masowo rekrutuje obcokrajowców do wojny przeciwko Ukrainie za pośrednictwem zachodnich platform.
RF rekrutuje Afrykanów do wojny pod pretekstem udziału w zdjęciach filmowych.