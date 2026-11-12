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W Rosji aresztowano komendanta policji za porywanie mężczyzn w celu wysłania ich na wojnę

UA NEWS 12 listopada 2026 17:22
W Rosji aresztowano komendanta policji za porywanie mężczyzn w celu wysłania ich na wojnę

Szefa wydziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rejonu Komsomolskiego w obwodzie ivanowskim, Jurija Szybaewa, oskarża się o porwania, oszustwa oraz bezprawny dostęp do danych komputerowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. W sumie w sprawie figuruje 15 osób, a liczba poszkodowanych jest znaczna.

Według wersji śledztwa mężczyźni byli porywani, przetrzymywani i zmuszani do podpisywania umów z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. 

Shibaev nie przyznaje się do winy i odmówił składania zeznań. Sąd skierował go do aresztu śledczego.

O przypadkach porwań mężczyzn w obwodzie iwanowskim dziennikarze informowali już w 2025 roku. Krewni zaginionych opowiadali, że ludzi zwabiano obietnicami pracy lub zabierano siłą, bito i zmuszano do podpisywania kontraktów wojskowych.

Rosja masowo rekrutuje obcokrajowców do wojny przeciwko Ukrainie za pośrednictwem zachodnich platform.

RF rekrutuje Afrykanów do wojny pod pretekstem udziału w zdjęciach filmowych.

Na terytoriach okupowanych przez Rosję rekrutuje się uczniów do oddziałów dronowych.
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