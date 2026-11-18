W wyniku rosyjskiego ataku dronami na Czugujew liczbę poszkodowanych wzrosła do dwóch osób. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Sinięgubow. Według jego danych rany odniosła 75-letnia kobieta oraz 60-letni mężczyzna.

Rosyjskie drony uderzyły w dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny. Jedno z uderzeń trafiło w piętro techniczne budynku, co spowodowało pożar na strychu, który został szybko ugaszony przez ratowników. Drugi pocisk uderzył w klatkę schodową między szóstym a siódmym piętrem. Pracownicy Państwowej Służby Ratowniczej uratowali z wyższych pięter pięć osób.

Oprócz wielopiętrowego budynku mieszkalnego uszkodzeniu uległa poczta oraz dwa samochody.

Źródło: Oleg Sinegubow w Telegramie.

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska ostrzelały 16 miejscowości w obwodzie charkowskim. W wyniku ataków zginęła jedna osoba, a osiem kolejnych zostało rannych. W Czugujewie odnotowano ostry zespół stresu u trzech kobiet w wieku 50, 71 i 74 lat.

W wyniku uderzeń w infrastrukturę cywilną w Czugujewie wybuchły pożary w dwóch boksach garażowych, a w Nowym Korotyczu dwukrotnie zaatakowano terminal pocztowy. Po trafieniach zapaliły się tam konstrukcje budynku i dach.

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