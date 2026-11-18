В результате российского удара беспилотниками по Чугуеву число пострадавших возросло до двух человек. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, ранения получили 75-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Российские БПЛА поразили 9-этажный жилой дом. В частности, один из ударов пришелся на технический этаж здания, что вызвало пожар на чердаке, который уже оперативно ликвидировали спасатели. Второй удар пришелся на лестничную клетку между шестым и седьмым этажами. Сотрудники ГСЧС спасли с верхних этажей пятерых человек.

Помимо жилого многоэтажного дома, повреждения получили почтовое отделение и два автомобиля.

Источник: Олег Синегубов в Telegram.

За сутки российские войска обстреляли 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще восемь получили ранения. В Чугуеве острую реакцию на стресс зафиксировали у трех женщин в возрасте 50, 71 и 74 лет.

В результате ударов по гражданской инфраструктуре в Чугуеве возникли пожары в двух гаражных боксах, а в Новом Коротиче дважды подвергся обстрелу почтовый терминал. После попаданий там загорелись конструкции здания и крыша.

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