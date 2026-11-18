Podczas operacji ukraińskie oddziały wykorzystały nowy system łączności, który pozwolił obejść ograniczenia sieci satelitarnej Starlink.

Według danych Financial Times zamiast Starshield wojsko wykorzystało sieć dronów pełniących rolę retransmiterów.

Tak zwane „latające modemy” zapewniają stabilną łączność między operatorami a rakietami na odległość setek kilometrów, umożliwiając korygowanie ich toru lotu aż do momentu uderzenia.

Nowa technologia zwiększa również odporność dronów i rakiet na środki obrony przeciwlotniczej oraz walki radioelektronicznej.

Według informacji podanych przez gazetę Rosja również opracowuje podobny system, jednak ukraińskie siły zbrojne znalazły już sposoby na jego neutralizację.

Źródło: Financial Times.

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie Kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor artykułu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RFS władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

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