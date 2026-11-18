在此次行动中，乌克兰部队使用了一套新型通信系统，该系统使其得以绕过星链（Starlink）卫星网络的限制。

据《金融时报》报道，军方没有使用星盾（Starshield），而是部署了一套由中继无人机组成的网络。

这些所谓的“飞行调制解调器”可在数百公里的距离内确保操作员与导弹之间的稳定通信，从而能在打击前对导弹的飞行轨迹进行修正。

这项新技术还提高了无人机和导弹对抗防空系统及电子战手段的抗干扰能力。

据该媒体报道，俄罗斯也在研发类似系统，但乌克兰军方已找到压制该系统的方法。

来源：《金融时报》。

11月17日夜间，克里米亚大桥结构被摧毁，导致约6000吨俄罗斯钢铁沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车延误了数小时。

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