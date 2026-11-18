W październiku morskie dostawy benzyny do Rosji osiągnęły rekordowy poziom 390 tysięcy ton. Największym dostawcą okazało się Maroko, na które przypadała jedna trzecia importu.

Do dostaw paliwa dołączyła również Turcja, a w październiku Rosja po raz pierwszy zaczęła kupować benzynę w Egipcie. Jednocześnie Indie, które dostarczały paliwo w sierpniu, znacznie ograniczyły eksport do Rosji.

Według danych Kpler Rosja nadal otrzymuje benzynę z Białorusi – 600 tysięcy ton w ciągu czterech miesięcy. Kolejne około 8 tysięcy ton pochodziło z Kazachstanu.

Analityk Kpler, Sumit Ritolia, zauważa, że import stał się już istotnym elementem zaopatrzenia rosyjskiego rynku wewnętrznego w obliczu zakłóceń w pracy rafinerii spowodowanych atakami ukraińskimi.

Źródło: Financial Times.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rosyjskich rafinerii w Baszkirii.

Siły obronne przeprowadziły również atak na rafinerię w obwodzie krasnodarskim w Rosji.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji.

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