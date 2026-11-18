W tymczasowo okupowanym Mariupolu mieszkańcy historycznych dzielnic Gavan i Slobidka zostali pozbawieni prądu i ogrzewania. Dotyczy to ponad 500 gospodarstw domowych.

Według szefa Centrum Badań nad Okupacją Petra Andriuszczenki, 12 listopada administracja okupacyjna zdemontowała kabel, który zapewniał zasilanie elektryczne budynków.

Od 15 listopada mieszkańcy pozostają bez mediów.

Andrjuszenko uważa, że w ten sposób okupanci próbują zmusić lokalnych mieszkańców do opuszczenia swoich domów. Zamiast tego proponują im przeniesienie się do budynku Gipromezu i obiecują mieszkania kompensacyjne bez jasnych gwarancji ich otrzymania.

Źródło: Petro Andriuszczenko.

Przypomnijmy, że w tymczasowo okupowanym Mariupolu w miejscu co najmniej siedmiu zburzonych wieżowców powstaje komercyjny kompleks mieszkaniowy. Miejscowi mieszkańcy, którym obiecano mieszkania zastępcze za utracone lokum, zostali bez dachu nad głową, podczas gdy nowe nieruchomości, według danych władz miejskich, kupują rosyjscy funkcjonariusze sił bezpieczeństwa i urzędnicy.

W tymczasowo okupowanym Mariupolu w obwodzie donieckim rosyjskie siły zbrojne angażują ukraińskich uczniów do klas kadetów Rosgwardii i Komitetu Śledczego RF w celu ich dalszej integracji z systemem okupacyjnym.

Wojska rosyjskie rozbudowują bazę wojskową na terenie dawnej fabryki cukierniczej Roshen oraz centrum handlowego w okupowanym Mariupolu w obwodzie donieckim. Obiekt wojskowy znajduje się pośród cywilnej zabudowy miasta.

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