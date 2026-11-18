18 listopada rosyjscy żołnierze kilkakrotnie zaatakowali dronami FPV obiekt służbowy oddziału „Sieci Dystrybucji Gazu Ukrainy” w Dniepropietrowsku.

W wyniku kilku uderzeń uszkodzono pojazdy służbowe pracowników gazowni, jednak nikt z personelu nie odniósł obrażeń.

„Dla naszych ekip w społecznościach położonych w pobliżu linii frontu takie ataki stały się już częścią codziennego ryzyka. Atakowane są obiekty infrastruktury dystrybucji gazu oraz pojazdy, bez których brygady nie mogą wykonywać swojej pracy” – zaznaczyła.

Kinder podkreśliła, że organizując prace w takich warunkach, firma musi uwzględniać sytuację bezpieczeństwa, aby nie narażać pracowników na dodatkowe niebezpieczeństwo.

Informację tę przekazała prezes zarządu spółki „Sieci Dystrybucji Gazu Ukrainy” Ludmiła Kinder.

Rosyjscy najeźdźcy zaatakowali obiekt Naftogazu w obwodzie poltawskim.

Rosyjskie drony zaatakowały obiekt Naftogazu w obwodzie poltawskim.

Wcześniej okupanci zaatakowali obiekt Naftogazu w obwodzie dniepropetrowskim za pomocą dronów rakietowych.

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