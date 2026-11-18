В Днепропетровской области россияне в течение дня неоднократно наносили удары с помощью FPV-дронов по объекту «Газмереж»
18 ноября российские военные несколько раз атаковали FPV-дронами служебный объект Днепропетровского филиала «Газораспределительных сетей Украины».
В результате нескольких ударов был поврежден транспорт газовиков, сотрудники предприятия не пострадали.
«Для наших команд в прифронтовых общинах такие атаки уже стали частью повседневного риска. Под ударом оказываются объекты газораспределительной инфраструктуры и транспорт, без которого бригады не могут выполнять свою работу», — отметила она.
Киндер подчеркнула, что при организации работ в таких условиях компания должна учитывать ситуацию с безопасностью, чтобы не подвергать работников дополнительной опасности.
Об этом сообщила председатель правления ООО «Газораспределительные сети Украины» Людмила Киндер.
Российские захватчики атаковали объект Нафтогаза в Полтавской области.
Российские беспилотники атаковали объект «Нафтогаза» в Полтавской области.
Ранее оккупанты нанесли удар реактивными дронами по объекту Нафтогаза в Днепропетровской области.