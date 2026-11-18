18 ноября российские военные несколько раз атаковали FPV-дронами служебный объект Днепропетровского филиала «Газораспределительных сетей Украины».

В результате нескольких ударов был поврежден транспорт газовиков, сотрудники предприятия не пострадали.

«Для наших команд в прифронтовых общинах такие атаки уже стали частью повседневного риска. Под ударом оказываются объекты газораспределительной инфраструктуры и транспорт, без которого бригады не могут выполнять свою работу», — отметила она.

Киндер подчеркнула, что при организации работ в таких условиях компания должна учитывать ситуацию с безопасностью, чтобы не подвергать работников дополнительной опасности.

Об этом сообщила председатель правления ООО «Газораспределительные сети Украины» Людмила Киндер.

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