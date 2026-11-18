W wyniku wrogiego ostrzału Odessy 18 listopada 2026 r. uszkodzeniu uległ budynek Muzeum Sztuki Współczesnej.

Jak poinformowali przedstawiciele instytucji, fala uderzeniowa uszkodziła fasadę oraz wewnętrzne ściany budynku. Według dyrektora muzeum, Semiona Kantora, wybuch wyrwał siedem dużych witryn fasadowych na pierwszym piętrze oraz osiem okien na drugim piętrze i w bocznych częściach budynku. W wyniku tego część eksponatów wypadła z uchwytów.

W momencie ataku w muzeum nie było zwiedzających, ponieważ placówka przygotowywała się do otwarcia. Żaden z pracowników nie odniósł obrażeń — przed poważnymi ranami uchroniła ludzi folia ochronna, którą zaklejono okna.

Zespół planuje rozpocząć prace renowacyjne już 19 listopada i ma nadzieję, że muzeum wznowi działalność w ciągu kilku dni.

Informację tę podano na stronie muzeum na Instagramie.

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