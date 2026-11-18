Ruch samochodowy na moście został wstrzymany, a fragmenty konstrukcji zablokowały tor wodny.

W Ministerstwie Obrony zaznaczono, że utrudnia to logistykę okupantów na kierunkach zaporoskim i chersońskim z powodu ograniczenia dostępnych tras.

Minister obrony Jewgienij Chmara oświadczył, że Ukraina będzie nadal odpowiadać na ataki na swoje terytorium.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy

Około 6000 ton rosyjskiej stali znalazło się na dnie kanału Kercz-Jenikal w wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wiadomości, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy na moście został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

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