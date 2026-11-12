В РФ арестовали начальника полиции за похищение мужчин с целью отправки на войну
Начальника отдела МВД Комсомольского района Ивановской области Юрия Шибаева обвиняют в похищении людей, мошенничестве и незаконном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы. Всего по делу фигурируют 15 человек, а также имеется множество потерпевших.
По версии следствия, мужчин похищали, удерживали и принуждали подписывать контракты с Минобороны РФ для участия в войне против Украины.
Шибаев вину не признает и отказался давать показания. Суд отправил его в СИЗО.
О случаях похищения мужчин в Ивановской области журналисты сообщали ещё в 2025 году. Родственники пропавших рассказывали, что людей заманивали обещаниями работы или забирали силой, избивали и заставляли подписывать военные контракты.
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