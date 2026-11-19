В четверг, 19 ноября, российские войска более 20 раз обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Враг применял беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов один человек погиб, повреждены жилые дома, торговый центр и имущество предприятий.

Российские военные в течение дня обстреливали населенные пункты области из артиллерии и атаковали их беспилотниками. Всего было зафиксировано более 20 ударов по двум районам. Больше всего от атак пострадал Никопольский район. Под обстрелами оказались сам Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Покровская общины.

В результате ударов там повреждены торговый центр, многоквартирные и частные дома. Также известно об одном погибшем. Других подробностей о погибшем глава ОГА в сообщении не привёл. Российские войска атаковали и Криворожский район. Там под удар попала Зеленодольская община. В результате обстрела были повреждены складское помещение и сельскохозяйственная техника.

Информацию о последствиях атак Александр Ганжа обнародовал в своём сообщении в Telegram 19 ноября. На момент публикации данных о других пострадавших населенных пунктах или дополнительных разрушениях не поступало. О последствиях атак по состоянию на 18:25 сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Российские войска с вечера 18 ноября более 10 раз обстреляли два района Днепропетровской области с помощью беспилотников. В результате атак пострадал мужчина, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль и агропредприятие. Также возникли пожары.

18 ноября российские захватчики более 20 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет. Ранения получили шесть человек.

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