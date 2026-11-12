欧洲拒绝了克里姆林宫关于改变欧洲安全体系的要求——《金融时报》

欧洲领导人不同意俄罗斯关于在结束乌克兰战争的谈判框架内重新审视欧洲安全架构的提议。

莫斯科坚持要求限制北约的扩张、限制在俄罗斯边境附近进行军事演习，并要求北约从其东翼撤出军队和装备。

欧洲各国首都将此类要求视为克里姆林宫试图恢复其势力范围并限制邻国主权的企图。

爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔将将讨论这些问题作为欧洲参与谈判的条件称为一种陷阱。欧盟外交事务负责人卡娅·卡拉斯强调，只有在达成和平协议后，才能讨论新的安全架构。

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔表示，俄罗斯对乌克兰的入侵摧毁了现行安全体系。他还强调，欧洲的安全问题不能在没有欧洲各国、欧盟和北约参与的情况下得到解决。

来源：《金融时报》

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，俄罗斯关于安全保障的言论与真正的和平愿望毫无关系。

俄罗斯表示愿意与北约部分成员国签署双边互不侵犯条约，并向其提供额外的个别安全保障。 俄罗斯外交部对外政策规划司司长阿列克谢·德罗比宁在莫斯科举行的集体安全国际论坛上提出了这一建议。

莫斯科已起草了一份关于构建欧亚新安全架构的立场文件，根据克里姆林宫的设想，该架构应吸纳其所有盟友参与。 俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫表示，所提议的体系不应限制任何一方的利益。

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