Европа отвергла требования Кремля об изменении системы безопасности континента — FT

Европейские лидеры не согласились с предложением России пересмотреть архитектуру безопасности Европы в рамках переговоров о прекращении войны в Украине.

Москва настаивает на ограничении расширения НАТО, военных учений вблизи российских границ, а также на выводе войск и техники с восточного фланга Альянса.

В европейских столицах такие требования расценивают как попытку Кремля восстановить сферу влияния и ограничить суверенитет соседних государств.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал обсуждение этих вопросов в качестве условия допуска Европы к переговорам своеобразной ловушкой. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что обсуждать новую архитектуру безопасности можно только после достижения мирного соглашения.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что нынешнюю систему безопасности разрушило российское вторжение в Украину. Он также подчеркнул, что вопросы безопасности Европы не могут решаться без участия самих европейских стран, ЕС и НАТО.

Источник: Financial Times

Президент Владимир Зеленский заявил, что разговоры России о гарантиях безопасности не имеют ничего общего с подлинным стремлением к миру.

Россия заявила о готовности заключать с отдельными странами НАТО двусторонние соглашения о ненападении и предоставлять им дополнительные индивидуальные гарантии безопасности. Такое предложение озвучил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин в ходе международного форума по вопросам коллективной безопасности в Москве.

Москва подготовила собственный позиционный документ о формировании новой архитектуры безопасности в Евразии, в которую, по замыслу Кремля, должны быть вовлечены все его союзники. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предлагаемая система не должна ущемлять интересы ни одной из сторон.

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