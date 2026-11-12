Сражение за Константиновку продолжается, город остается под контролем ВСУ

Константиновка в Донецкой области остается под контролем украинских военных, однако ситуация там чрезвычайно сложная. Российские войска пытаются проникнуть в город, сосредоточить силы и обойти его, чтобы создать окружение для подразделений Сил обороны. Об этом сообщили аналитики DeepState на фоне предложения Владимира Путина провести в городе так называемую «гуманитарную миссию».

Бои за Константиновку продолжаются. Российские военные не прекращают попыток продвинуться в город и захватить его, но украинские защитники оказывают сопротивление и пытаются не допустить оккупации.

Аналитики отмечают, что противник использует тактику просачивания — небольшими группами пытается проникать на территорию города. Параллельно россияне накапливают силы для дальнейших штурмов. «На сегодняшний день ситуация в городе чрезвычайно сложная, ведь за него ведутся активные бои. Противник осуществляет просачивание и пытается собрать свои силы для оккупации, но украинские военные дают отпор этим попыткам и прилагают все усилия, чтобы удержать населенный пункт», — сообщили в DeepState.

В то же время российские войска пытаются обойти Константиновку и создать условия для окружения украинских подразделений, обороняющих город. Силы обороны, по данным аналитиков, также пытаются не допустить такого развития событий.

Как в DeepState отреагировали на предложение Путина

Отдельно в DeepState прокомментировали заявление Владимира Путина о возможности организовать в Константиновке «гуманитарную миссию» по примеру оккупированных Олешек. Аналитики считают, что в таких условиях говорить о гуманитарной помощи городу без прекращения российских атак невозможно. По их мнению, настоящим шагом к облегчению положения гражданских и военных должно стать прекращение штурмов и обстрелов, разрушающих Константиновку.

«Лучшая гуманитарная миссия в Константиновке будет осуществлена в виде прекращения штурмовых действий московитами и остановки полного разрушения города из-за обстрелов, которые они ведут из-за невозможности захватить населенный пункт», — говорится в сообщении.

В DeepState также предупредили, что предложение российского диктатора не стоит воспринимать как готовность Москвы помочь городу. Аналитики считают, что таким образом Кремль может пытаться использовать гуманитарную тему в своих интересах на поле боя. «Все остальные попытки — это лицемерие, которым прикрывается Путин, чтобы воспользоваться ситуацией в своих интересах на поле боя. На такое ни в коем случае соглашаться нельзя», — подчеркнули в проекте.

По данным Донецкой областной военной администрации, на которые ранее ссылались украинские СМИ, в Константиновке остаются более двух тысяч мирных жителей. Эвакуация людей затруднена из-за боевых действий и постоянных обстрелов. Об этом известно из мониторингового проекта DeepState.

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к её подготовке омбудсменов Украины и РФ.

За прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшая активность противника наблюдалась на Константиновском направлении, тогда как на Покровском интенсивность атак снизилась.

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