На Костянтинівському напрямку зафіксували найбільше штурмів РФ — Генштаб

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За минулу добу на фронті відбулося 167 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами. Найвища активність ворога спостерігалася на Костянтинівському напрямку, тоді як на Покровському інтенсивність атак знизилася.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ з оперативною інформацією станом на 8:00 12 листопада.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаударів, застосувавши чотири КАБ, та здійснив 147 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, шість з яких — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника в районі Стариці та у бік населеного пункту Мала Вовча.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили п’ять атак поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Лимана.

На Слов’янському напрямку противник здійснив атаку в районі Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 14 атак. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, Розкішного, Торецького, Софіївки, Вільного та у бік населених пунктів Миколайпілля, Кучерів Яр.

Шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Водянське, Білицьке, Молодецьке, Новомиколаївка та в бік Сергіївки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися біля Воздвижівки, Верхньої Терси, Білогір’я, Малої Токмачки та у бік населеного пункту Рівне.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, зазначили в Генштабі.

Раніше Генштаб оновив дані про втрати армії РФ за добу 12 листопада.

Нагадаємо, ЗСУ десантували повітрям наземного робота на лівий берег Дніпра.

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