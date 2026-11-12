Na kierunku Kostiantynów odnotowano najwięcej ataków ze strony Rosji — Sztab Generalny
W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 167 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Największą aktywność wroga odnotowano na kierunku Kostiantynówskim, natomiast na kierunku Pokrowskim intensywność ataków spadła.
Informacje te zawarte są w raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy zawierającym dane operacyjne na godz. 8:00 12 listopada.
Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim w ciągu ostatniej doby agresor przeprowadził dwa naloty, wykorzystując cztery bomby kierowane, oraz przeprowadził 147 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości, z czego sześć przy użyciu systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału.
Na kierunku południowo-slobozhańskim ukraińskie oddziały odparły dwa ataki wroga w rejonie Staricy oraz w kierunku miejscowości Mała Wovcza.
Próby przebicia się przez naszą linię obrony zostały odparte na kierunku Liman, gdzie okupanci przeprowadzili pięć ataków w pobliżu miejscowości Nadija, Nowojehorivka, Zielona Dolina oraz w kierunku Limanu.
Na kierunku Słowiańskim przeciwnik przeprowadził atak w rejonie Mykołajówki.
Na kierunku Kostiantynówskim odnotowano 14 ataków. Najeźdźcy prowadzili działania ofensywne w rejonie Kostiantynówki, Rozkisznego, Toretska, Sofiivki, Vilnego oraz w kierunku miejscowości Mykołajpille i Kucheriv Yar.
W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził sześć ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Nowy Donbas, Wodjanske, Bilytske, Molodetske, Nowomykolaivka oraz w kierunku Serhiivki.
Na kierunku Huliaipilskim okupanci pięciokrotnie zaatakowali pozycje naszych obrońców. Wróg próbował posuwać się naprzód w pobliżu Wożdzyżówki, Werchniej Tersy, Bilohria, Małej Tokmachki oraz w kierunku miejscowości Równe.
Na kierunkach kupiańskim, kramatorskim, aleksandrowskim, orichowskim i przydnieprowskim przeciwnik nie prowadził działań szturmowych.
Na kierunkach wołyńskim i poleskim nie stwierdzono oznak formowania się grup ofensywnych wroga – poinformowano w Sztabie Generalnym.
Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii Rosji w ciągu doby 12 listopada.
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