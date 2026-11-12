На Константиновском направлении зафиксировано наибольшее количество штурмов со стороны РФ — Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшая активность противника наблюдалась на Константиновском направлении, тогда как на Покровском интенсивность атак снизилась.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ с оперативной информацией по состоянию на 8:00 12 ноября.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиаудара, применив четыре кассетные бомбы, и осуществил 147 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили две атаки противника в районе Старицы и в сторону населенного пункта Малая Вовча.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили пять атак вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Зеленая Долина и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник совершил атаку в районе Николаевки.

На Константиновском направлении зафиксировано 14 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе Константиновки, Роскошного, Торецкого, Софиевки, Вольного и в сторону населенных пунктов Николайполя, Кучеров Яр.

Шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Донбасс, Водянское, Белицкое, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону Сергеевки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районе Воздвижевки, Верхней Терсы, Белогорья, Малой Токмачки и в сторону населенного пункта Ровно.

На Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено, отметили в Генштабе.

Ранее Генштаб обновил данные о потерях армии РФ за сутки 12 ноября.

Напомним, ВСУ сбросили с воздуха наземного робота на левый берег Днепра.

Россия потеряла более 11 тысяч иностранных наемников в войне против Украины – Bloomberg

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