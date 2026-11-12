过去24小时内，前线共发生167起乌克兰国防军与俄军之间的交火事件。敌军活动最为频繁的地区位于科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，而波克罗夫斯基方向的攻击强度则有所下降。

乌克兰武装部队总参谋部11月12日8:00发布的作战情报汇总中提到了这一点。

过去24小时内，在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，侵略者发动了两次空袭，使用了四枚精确制导炸弹， 并对我军阵地及居民点进行了147次炮击，其中6次使用了多管火箭炮系统。

在南斯洛博扎纳方向，乌克兰部队在斯塔里察地区及马拉沃夫恰居民点方向击退了敌军的两次进攻。

在利曼方向，敌军企图突破我方防线的企图被击退，该地区占领者在纳迪亚、诺沃耶戈罗夫卡、泽莱纳·多利纳等居民点附近以及利曼方向发动了五次进攻。

在斯洛维扬斯克方向，敌军在尼古拉耶夫卡地区发动了进攻。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，共记录到14次攻击。侵略者在科斯蒂安蒂诺夫卡、罗兹基什内、托雷茨克、索菲耶夫卡、维尔诺地区以及朝向尼古拉皮利亚、库切里夫亚尔等居民点方向展开了进攻行动。

敌军在波克罗夫斯克方向发动了6次攻击。占领者试图在诺维·顿巴斯、沃迪扬斯克、比利茨克、莫洛德茨克、新尼古拉耶夫卡等居民点附近以及向谢尔吉耶夫卡方向推进。

在古利亚皮尔方向，占领军五次袭击了我方守军阵地。敌军试图在沃兹德维日夫卡、上特尔西、比利戈里亚、小托克马奇卡附近以及向里夫内居民点方向推进。

在库皮扬斯克、克拉马托尔斯克、亚历山德罗夫斯克、奥里霍夫斯克和第聂伯河沿岸方向，敌军未实施突击行动。

总参谋部指出，在沃伦和波利斯基方向，未发现敌军组建进攻集团的迹象。

此前，总参谋部更新了俄罗斯军队在11月12日24小时内的伤亡数据。

值得一提的是，乌克兰武装部队曾通过空投方式将地面机器人送至第聂伯河左岸。

俄罗斯在对乌克兰的战争中损失了超过1.1万名外国雇佣兵——彭博社

自11月初以来，俄罗斯已损失超过2.6万名占领军。

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