Битва за Костянтинівку триває, місто залишається під контролем ЗСУ

Костянтинівка Донецької області залишається під контролем українських військових, однак ситуація там надзвичайно складна. Російські війська намагаються проникати в місто, накопичувати сили та обійти його, щоб створити оточення для підрозділів Сил оборони. Про це повідомили аналітики DeepState на тлі пропозиції Володимира Путіна провести в місті так звану «гуманітарну місію».

Бої за Костянтинівку тривають. Російські військові не припиняють спроб просунутися в місто та захопити його, але українські захисники чинять опір і намагаються не допустити окупації.

Аналітики зазначають, що противник використовує тактику просочування — невеликими групами намагається проникати на територію міста. Паралельно росіяни накопичують сили для подальших штурмів. «На сьогодні ситуація в місті є надзвичайно складною, адже за нього йдуть активні бої. Противник здійснює просочування та намагається накопичити свої сили для окупації, але українські військові дають відсіч цим спробам і докладають усіх зусиль, щоб втримати населений пункт», — повідомили в DeepState.

Водночас російські війська намагаються обійти Костянтинівку та створити умови для оточення українських підрозділів, які обороняють місто. Сили оборони, за даними аналітиків, також намагаються не допустити такого розвитку подій.

Що в DeepState відповіли на пропозицію Путіна

Окремо в DeepState прокоментували заяву Володимира Путіна про можливість організувати в Костянтинівці «гуманітарну місію» за прикладом окупованих Олешок. Аналітики вважають, що за таких умов говорити про гуманітарну допомогу місту без припинення російських атак неможливо. На їхню думку, справжнім кроком для полегшення становища цивільних і військових має стати припинення штурмів та обстрілів, які руйнують Костянтинівку.

«Найкраща гуманітарна місія в Костянтинівці буде здійснена у вигляді припинення штурмових дій московитами та зупинки повної руйнації міста через обстріли, які вони здійснюють через неможливість захопити населений пункт», — йдеться в повідомленні.

У DeepState також застерегли, що пропозицію російського диктатора не варто сприймати як готовність Москви допомогти місту. Аналітики вважають, що таким чином Кремль може намагатися використати гуманітарну тему у власних інтересах на полі бою. «Всі інші спроби — це лицемірство, яким прикривається Путін, щоб скористатися ситуацією для своєї вигоди на полі бою. На таке ні в якому разі погоджуватися не можна», — наголосили в проєкті.

За даними Донецької обласної військової адміністрації, на які раніше посилалися українські медіа, у Костянтинівці залишаються понад дві тисячі цивільних. Евакуація людей ускладнена через бойові дії та постійні обстріли. Про це відомо з моніторингового проєкту DeepState.

Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ.

За минулу добу на фронті відбулося 167 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами. Найвища активність ворога спостерігалася на Костянтинівському напрямку, тоді як на Покровському інтенсивність атак знизилася.

Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що пропозиція Путіна може бути спробою повторити сценарій в Олешках на Херсонщині. Тоді росіяни під прикриттям гуманітарної операції завезли техніку та провели ротацію особового складу.

Читай нас у