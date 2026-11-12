В Харькове повысятся тарифы на воду — сколько будут платить жители

С 1 января 2027 года жители Харькова будут платить больше за водоснабжение и водоотведение. Исполком городского совета уже утвердил новые тарифы: кубометр воды будет стоить 57,50 грн, а водоотведение — 27,99 грн. В общей сложности за обе услуги придется платить 85,49 грн за кубометр вместо нынешних 69,24 грн.

Решение об изменении тарифов исполнительный комитет Харьковского городского совета принял 12 ноября. Новые цены вступят в силу с 1 января 2027 года. Они коснутся потребителей, которые не являются предприятиями в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. По новым расчетам, один кубометр воды будет стоить 57,50 грн с НДС. За водоотведение, то есть отвод и очистку сточных вод, нужно будет платить еще 27,99 грн за кубометр.

Сейчас харьковчане платят 48,63 грн за водоснабжение и 20,61 грн за водоотведение. Таким образом, общая стоимость двух услуг вырастет с 69,24 до 85,49 грн за кубометр. Разница составит 16,25 грн, или примерно 23,5%.

Почему в Харькове повышают тарифы

В Департаменте экономики и коммунального имущества горсовета пояснили, что пересмотр цен связан с ростом затрат на предоставление услуг. Среди основных причин называют стоимость электроэнергии, реагентов для очистки воды и других материальных ресурсов. В горсовете отметили, что прежние тарифы уже не покрывают производственную себестоимость услуг. Поэтому их пересмотр назвали вынужденной мерой.

Отдельные тарифы утвердили и для предприятий, работающих в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. С 1 января 2027 года они составят 26,22 грн за кубометр воды и 10,12 грн за кубометр водоотведения. Все суммы указаны с НДС.

Сколько за воду будут платить в других городах

В Харьковском городском совете также сравнили новые тарифы с проектами цен на 2027 год в других украинских городах. По данным горсовета, совокупная стоимость водоснабжения и водоотведения составит почти 111 грн за кубометр в Киеве, почти 110 грн — в Днепре, около 102 грн — в Одессе и более 97 грн — во Львове.

В Харькове после повышения общая стоимость двух услуг составит 85,49 грн за кубометр. По подсчетам горсовета, среди 17 городов, взятых для сравнения, только в трёх совокупная плата за воду будет ниже, чем в Харькове. Таким образом, с начала 2027 года харьковчане почувствуют повышение стоимости коммунальных услуг. Новые тарифы коснутся как водоснабжения, так и водоотведения, а общая цена за кубометр вырастет более чем на 16 гривен. Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Российские оккупационные войска 11 ноября днем нанесли удар беспилотником по Салтовскому району Харькова. В результате вражеской атаки погибли два человека, ещё как минимум один человек пострадал.

В Салтовском районе Харькова один человек пострадал в результате российского ракетного удара ночью 11 ноября. Из-за попадания по территории гаражного кооператива возник масштабный пожар, охвативший 900 квадратных метров.

Читай нас в