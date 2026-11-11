Росія вдарила ракетами по Харкову, горіли гаражі та автомобілі

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У Салтівському районі Харкова одна людина постраждала внаслідок російського ракетного удару вночі 11 листопада. Через влучання по території гаражного кооперативу виникла масштабна пожежа, яка охопила 900 квадратних метрів.

За інформацією рятувальників, уночі російські війська завдали ракетних ударів по Салтівському району міста. Внаслідок одного з влучань загорілася територія гаражного кооперативу.

Полум’я охопило 38 гаражних боксів і 15 автомобілів. Загальна площа пожежі становила 900 кв. м.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражі.

На місці російської атаки працювали підрозділи ДСНС. До ліквідації наслідків удару також залучили психологів і саперів. Унаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У ніч проти 11 листопада російські війська атакували Рівненську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу в Костопільській громаді пошкоджено три приватні будинки, в одному з яких зруйновано стіну та дах. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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