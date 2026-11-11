俄罗斯向哈尔科夫发射了导弹，车库和汽车起火

11月11日夜间，在哈尔科夫市萨尔蒂夫区，因俄罗斯导弹袭击导致一人受伤。导弹击中一处车库合作社区域，引发大面积火灾，过火面积达900平方米。

据救援人员称，当晚俄军对该市萨尔蒂夫区发动了导弹袭击。其中一枚导弹击中后，导致车库合作社区域起火。

大火吞噬了38个车位和15辆汽车。火灾总面积达900平方米。

此外，炮击还导致多栋高层住宅楼、私家车和车库受损。

乌克兰国家紧急事务局（DSNS）的部队在俄罗斯袭击现场展开救援工作。此外，还调动了心理专家和排雷人员参与灾后善后工作。此次炮击造成一人受伤。

乌克兰国家紧急情况局通报了这一情况。

11月10日深夜，俄军出动攻击型无人机袭击了里夫内州。 炮击导致科斯托皮尔社区的三栋私人住宅受损，其中一栋的墙壁和屋顶被摧毁。里夫内州行政管理局局长亚历山大·科瓦尔通报了这一情况。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政长官瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋倒塌，至少82栋住宅受损，1人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

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