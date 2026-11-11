Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Charków; płonęły garaże i samochody

W dzielnicy Saltiv w Charkowie jedna osoba odniosła obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w nocy z 11 na 12 listopada. Trafienie w teren spółdzielni garażowej spowodowało rozległy pożar, który objął powierzchnię 900 metrów kwadratowych.

Według informacji służb ratowniczych, w nocy rosyjskie wojska przeprowadziły ataki rakietowe na dzielnicę Saltivską miasta. W wyniku jednego z trafień zapalił się teren spółdzielni garażowej.

Płomienie ogarnęły 38 boksów garażowych i 15 samochodów. Łączna powierzchnia pożaru wyniosła 900 m².

Ponadto w wyniku ostrzału uszkodzono wielopiętrowe budynki mieszkalne, samochody osobowe i garaże.

Na miejscu rosyjskiego ataku działały jednostki Państwowej Służby Ratowniczej. Do likwidacji skutków ataku zaangażowano również psychologów i saperów. W wyniku ostrzału jedna osoba odniosła obrażenia.

Informację tę podała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

W nocy z 10 na 11 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód rówieński za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału w gminie Kostopil uszkodzono trzy prywatne domy, w jednym z nich zniszczono ścianę i dach. Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Rówńskiej Ołeksandr Kowal.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć domów, uszkodzono co najmniej 82 budynki mieszkalne, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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