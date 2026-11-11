Film: Siły Zbrojne Ukrainy przetransportowały drogą powietrzną robota naziemnego na lewy brzeg Dniepru

Żołnierze 426. oddzielnego pułku systemów bezzałogowych, we współpracy z innymi załogami bezzałogowych statków powietrznych, po raz pierwszy przetransportowali drogą powietrzną naziemny kompleks zrobotyzowany na tymczasowo okupowany lewy brzeg Dniepru w celu zniszczenia pozycji wroga.

„Dron „Perun” przetransportował drogą powietrzną na lewy brzeg naziemnego drona-kamikadze z 7-kilogramowym ładunkiem bojowym, który po wylądowaniu utrzymał łączność i pomyślnie dotarł do budynku, w którym znajdowali się rosyjscy operatorzy dronów” — poinformowały Siły Morskie Sił Zbrojnych Ukrainy.

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W trakcie natarcia ukraińskie siły dodatkowo ostrzeliwały wykryte punkty ogniowe za pomocą dronów FPV, po czym operator zdalnie zdetonował ładunek wybuchowy bezpośrednio przy wejściu do kryjówki okupantów. Wszystkie etapy udanej operacji zostały zarejestrowane na filmie, nie odnotowano żadnych strat wśród ukraińskich żołnierzy.

Źródło: Siły Morskie Sił Zbrojnych Ukrainy.

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W październiku Siły Obronne Ukrainy po raz pierwszy przeprowadziły ponad 30 tysięcy misji logistycznych i ewakuacyjnych przy pomocy naziemnych kompleksów robotycznych (NRK). Łącznie w ciągu miesiąca odnotowano 31 398 takich zadań.

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