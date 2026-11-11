Видео: ВСУ сбросили с воздуха наземного робота на левый берег Днепра

Военнослужащие 426-го отдельного полка беспилотных систем в сотрудничестве с другими экипажами БПЛА впервые сбросили с воздуха наземный роботизированный комплекс на временно оккупированный левый берег Днепра для уничтожения вражеской позиции.

«Беспилотник «Перун» доставил с воздуха на левый берег наземный дрон-камикадзе с 7-килограммовой боевой частью, который после приземления сохранил связь и успешно добрался до здания, где находились российские операторы БПЛА», — сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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В ходе продвижения робота украинские силы дополнительно поражали обнаруженные огневые точки с помощью FPV-дронов, после чего оператор дистанционно взорвал взрывчатку непосредственно у входа в укрытие оккупантов. Все этапы успешной операции зафиксированы на видео, потерь среди украинских военных нет.

Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

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