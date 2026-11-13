В этом году Украина нанесла в два раза больше дальних ударов по территории России, чем Россия — по Украине. Основные цели — военные объекты, а также всё, что финансово питает военную машину Кремля — нефтеперерабатывающая промышленность, логистические хабы, цифровая инфраструктура.

В течение лета российское Минобороны заявило о перехвате над территорией РФ и временно оккупированного Крыма более 43 000 украинских беспилотников. Для сравнения — за аналогичный период 2025 года упоминалось лишь 7700 дронов. Украинское командование не называет точное количество попаданий. Но заметно, что в ответ на российские удары в октябре украинские Силы обороны начали новую волну дроновых атак.

В любом случае, Кремлю становится всё сложнее поддерживать для россиян иллюзию безопасности — война входит в их повседневную жизнь. И не только в прифронтовых регионах. В Москве и Санкт-Петербурге атаки беспилотников — тоже привычное дело. И хотя никакого социального давления на Кремль или антивоенных настроений эти удары пока не вызвали, ситуация продолжает меняться с каждым днем боевых действий.

UA.News рассказывает о том, как в российские мегаполисы пришла война в виде систем ПВО на крышах домов, отмененных авиарейсов, очередей на АЗС и растущих цен.



Российские аэропорты закрывали более 3,5 тыс. раз



Одним из самых ощутимых последствий украинских дальнобойных ударов стала блокировка российского авиасообщения. Из-за угрозы беспилотников регулярно закрывают аэропорты, расположенные в сотнях и даже тысячах километров от украинской границы. По данным Росавиации, с января по октябрь 2026 года в аэропортах РФ ввели 3594 ограничения на полеты. Они касались не только приграничных регионов, но и крупных авиационных узлов: Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

По оценке компании Osprey Flight Solutions, специализирующейся на авиационной безопасности, лето 2026 года стало самым сложным периодом для российской гражданской авиации с начала полномасштабной войны.

Больше всего проблем возникало в Сочи, Казани, а также в московских аэропортах Домодедово и Внуково. В частности, в первом полугодии 2026 года аэропорт Сочи находился под ограничениями из-за угрозы дронов в течение 70 дней. В Казани таких дней было 51.

С середины мая 2026 года в России не было ни одного дня, когда все аэропорты страны работали бы без ограничений из-за угрозы беспилотников. В среднем ежедневно нарушался график работы семи аэропортов против четырёх годом ранее.

Наибольший резонанс вызвал коллапс в столичных аэропортах в день отъезда участников саммита Путина «Россия — Африка», проходившего 28–29 октября. Тогда в московских аэропортах отменили не менее 223 рейса и задержали ещё 233. Это произошло из-за второго по масштабам налета дронов на столицу РФ с начала года.

Аэропорты были закрыты почти девять часов. Впоследствии Росавиация сообщила о снятии ограничений в Жуковском и Шереметьево, тогда как Внуково и Домодедово продолжили обслуживать рейсы по согласованию. До этого массовая отмена рейсов в столичном авиаузле произошла 17 октября (221 отмена).



Топливный кризис приобрел федеральный

масштаб

В результате «дроновых санкций» в июне 2026 года объем переработки нефти в России снизился до самого низкого показателя более чем за 20 лет и примерно на 30% меньше, чем годом ранее. Такие подсчёты обнародовало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Соответственно, производство бензина сократилось на 20% по сравнению с показателями 2025 года, а дизельного топлива — почти на 30%. В первые восемь месяцев 2026 года сеть российских НПЗ подвергалась ударам в среднем раз в три дня. К концу августа среди крупных российских нефтеперерабатывающих заводов лишь пять оставались непострадавшими от украинских беспилотников.

Последствия стали заметны для обычных автомобилистов. Летом в разных регионах России возникали очереди на автозаправочных станциях, а некоторые сети ограничивали объемы продажи топлива. В августе дефицит топлива распространился на регионы, расположенные в разных часовых поясах. Проблемы возникали в Сибири и вблизи границы с Китаем. Российские власти ограничили экспорт бензина, а впоследствии и продажу дизельного топлива за границу.

В ноябре ситуация на российских автозаправках вновь ухудшилась. 9 ноября были атакованы как минимум восемь крупных НПЗ. В течение двух недель дефицит вернулся как минимум в шесть регионов.

В Карелии ввели ограничения на продажу топлива на придорожных АЗС: не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля за одну покупку. Продажу топлива в канистрах временно запретили.

Аналогичные ограничения ввели на заправках «Роснефти» в Улан-Удэ, а также в Забайкальском крае. Об ограничениях сообщали и в Нижегородской, Архангельской, Пензенской областях и Красноярском крае. В Забайкальском крае грузовики порой вынуждены ждать топливо по два-три дня.

Дефицит топлива в России напрямую влияет на транспорт, сельское хозяйство, торговлю и стоимость доставки товаров. В зависимости от маршрутов стоимость перевозок выросла на 15–50%. Существенно подорожала стратегически важная для россиян доставка товаров из Китая. В частности, стоимость перевозки груза из Китая в Москву выросла почти на треть.



Российский бизнес: разрушенные склады, дата-центры и расходы на ПВО



В июле 2026 года украинские беспилотники начали регулярно атаковать складские комплексы Wildberries, через которые проходят товары двойного назначения для российской армии. В течение трех недель под ударами оказались примерно 20 объектов компании. Спутниковые снимки показали, что повреждена или уничтожена как минимум пятая часть складских мощностей маркетплейса.

Последствия ощутили на себе тысячи российских предпринимателей, которые продавали через него товары. После атак эти товарные бизнесы фактически стали убыточными. На тот момент более 3100 франчайзинговых пунктов выдачи Wildberries были выставлены на продажу.

Уже в августе Силы обороны Украины распространили удары на логистическую инфраструктуру Ozon. После атаки на складской комплекс в Оренбургской области компания эвакуировала более 300 человек и остановила работу объекта. Накануне украинские беспилотники атаковали логистический центр компании в Самарской области.

Российские предприятия, которые своими доходами поддерживают вооружённую агрессию против Украины, теперь тратят средства на собственную защиту: финансируют противодроновые сетки, средства обнаружения беспилотников, дополнительную охрану, инженерную защиту и восстановление повреждённых объектов.

Еще одно стратегическое направление массированных дроновых атак — российские дата-центры. Дефицит серверных мощностей уже ощутили во Владимирской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской и Саратовской областях. Под удар попали серверы, связанные с крупнейшими технологическими и финансовыми компаниями: «Яндексом», VK, «Сбербанком» и Федеральной налоговой службой. По разным данным, по всей России уже занято около 90% облачных мощностей, а в Москве осталось лишь 50 мегаватт свободного резерва.

Дефицит свободных ресурсов и опасения новых обстрелов вынуждают российский бизнес срочно переносить за границу цифровую инфраструктуру, в частности системы искусственного интеллекта и резервное копирование данных. Для релокации выбирают Казахстан и Беларусь.



Воздушные тревоги по всей России



География украинских атак в ответ на российские авиаудары не ограничивается приграничными регионами Российской Федерации. Сообщения об угрозе воздушных атак регулярно поступают в Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Брянскую, Ростовскую области, Краснодарский край, а также в Татарстан, Башкортостан, Самарской, Ленинградской и других областях.

В то же время российские власти на федеральном уровне пытаются «не замечать» эти атаки. В России нет единой системы оповещения, которая одинаково работала бы во всех регионах. Где-то включают сирены, где-то рассылают SMS или сообщения в Telegram, а в отдельных случаях люди узнают об опасности уже после взрывов. Ненадежность систем оповещения связана с тем, что российские власти систематически ограничивают мобильную связь и интернет, аргументируя это «защитой от украинских беспилотников» и внутренней безопасностью. Хотя реальным следствием этих ограничений является лишь усиление интернет-цензуры.



Симптоматично также, что после атак дронов на Петербург или Москву российские федеральные телеканалы уделяют этому всего несколько минут в своих выпусках новостей. Российская служба BBC подсчитала, что об атаке украинских дронов на Петербург 18 октября в новостях телеканалов рассказывали менее пяти минут, а о беспорядках во Франции — более часа.

Между тем жители Москвы и Петербурга обсуждают насущные проблемы безопасности в соцсетях. Среди самых популярных вопросов: где безопаснее находиться во время воздушных атак — в квартире или на улице. Жалуются, что в городах не слышно сирен, чтобы не было паники, а также нет списка бомбоубежищ — адреса засекречены до объявления военного положения.

В Threads москвичи уже обсуждают, готовы ли они оставить работу, жилье и привычную жизнь ради того, чтобы уехать подальше от войны. Медики пишут, что для многих россиян опасность становится фоновой. В то же время детские неврологи отмечают рост случаев ПТСР, неврозов и депрессий среди своих пациентов.

Парадоксально, что эти обсуждения отнюдь не сопровождаются негативным отношением к агрессивной войне, развязанной против Украины. Согласно социологическим опросам, москвичи в августе и сентябре 2026 года чаще поддерживали боевые действия, чем россияне в целом. В августе эти показатели составляли 51 % и 31 % соответственно. К сентябрю 2026 года за продолжение войны выступали 46 % опрошенных жителей Москвы, тогда как в России в целом таких было 27 %.

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