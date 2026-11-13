今年，乌克兰对俄罗斯境内发动的远程打击次数是俄罗斯对乌克兰发动的远程打击次数的两倍。 主要打击目标是军事设施，以及一切为克里姆林宫战争机器提供资金支持的对象——包括石油炼制行业、物流枢纽和数字基础设施。

整个夏季，俄罗斯国防部宣称在俄罗斯联邦领空及临时被占领的克里米亚上空拦截了超过43,000架乌克兰无人机。相比之下，2025年同期仅提及7,700架无人机。 乌克兰指挥部未透露确切的命中数量。但可以明显看出，为反击俄罗斯10月的袭击，乌克兰国防军发起了一轮新的无人机攻击。

无论如何，克里姆林宫越来越难以向俄罗斯民众维持安全的假象——战争正渗透进他们的日常生活。而且不仅限于前线地区。 在莫斯科和圣彼得堡，无人机袭击也已成为家常便饭。尽管这些袭击目前尚未对克里姆林宫造成任何社会压力，也未引发反战情绪，但随着战斗日复一日地进行，局势仍在不断变化。

UA.News 报道了战争如何以屋顶防空系统、航班取消、加油站排长队以及物价上涨的形式，侵入俄罗斯各大城市。



俄罗斯机场已关闭超过3500次



乌克兰远程打击带来的最显著后果之一，便是俄罗斯航空交通的瘫痪。由于无人机威胁，距离乌克兰边境数百甚至数千公里远的机场也经常被迫关闭。 据俄罗斯航空管理局数据显示，2026年1月至10月，俄罗斯联邦各机场共实施了3594项飞行限制。这些限制不仅涉及边境地区，还波及莫斯科、圣彼得堡等主要航空枢纽城市。

据航空安全公司Osprey Flight Solutions评估，2026年夏季是自全面战争爆发以来俄罗斯民航面临的最艰难时期。

索契、喀山以及莫斯科的多莫杰多沃和伏努科沃机场面临的问题最为突出。特别是2026年上半年，索契机场因无人机威胁而实施了长达70天的飞行限制。 喀赞机场受此影响的天数为51天。

自2026年5月中旬以来，俄罗斯没有一天是全国所有机场都能不受无人机威胁影响而正常运营的。平均每天有7个机场的运营计划受到干扰，而一年前这一数字为4个。

最引人注目的是，在10月28日至29日举行的普京俄罗斯—非洲峰会参会代表离境当天，莫斯科各机场发生了运营瘫痪。 当时，莫斯科各机场至少取消了223个航班，另有233个航班延误。这起事件源于今年以来针对俄罗斯首都的第二大规模无人机袭击。

各机场关闭了近九个小时。随后，俄罗斯航空管理局宣布解除朱可夫斯基机场和谢列梅捷沃机场的限制，而伏努科沃机场和多莫杰多沃机场则经协商后继续运营航班。 此前，莫斯科航空枢纽大规模取消航班的情况发生在10月17日（共取消221个航班）。



燃油危机已升级为联邦

级危机

受2026年6月“无人机制裁”影响，俄罗斯的原油加工量降至20多年来最低水平，较上年同期下降约30%。 国际能源署（IEA）公布了上述数据。

相应地，汽油产量较2025年下降了20%，柴油产量则下降了近30%。 2026年前八个月，俄罗斯炼油厂网络平均每三天就遭受一次袭击。截至8月底，在俄罗斯大型炼油厂中，仅有五家未受乌克兰无人机袭击。

这些影响已波及普通车主。夏季，俄罗斯各地加油站排起了长队，部分加油站连锁企业甚至限制了燃油销售量。 8月，燃油短缺现象蔓延至不同时区的各地区。 西伯利亚及中俄边境地区均出现了问题。俄罗斯当局限制了汽油出口，随后又限制了柴油的跨境销售。

11月，俄罗斯加油站的状况再次恶化。11月9日，至少有八家大型炼油厂遭到袭击。在接下来的两周内，至少六个地区再次出现燃油短缺。

卡累利阿地区对路边加油站的燃油销售实施了限制：每次购买汽油不超过30升，柴油不超过50升。暂时禁止使用油桶购买燃油。

乌兰乌德以及外贝加尔边疆区的“罗斯石油”加油站也实施了类似限制。下诺夫哥罗德州、阿尔汉格尔斯克州、彭赞斯克州和克拉斯诺亚尔斯克边疆区也报告了相关限制措施。 在外贝加尔边疆区，部分卡车甚至不得不等待两到三天才能加到油。

俄罗斯的燃油短缺直接影响了交通运输、农业、贸易以及货物运输成本。根据不同路线，运输费用上涨了15%至50%。 对俄罗斯人而言至关重要的从中国进口的货物运输成本大幅上涨。特别是，从中国到莫斯科的货物运输成本上涨了近三分之一。



俄罗斯企业：遭毁坏的仓库、数据中心及防空

支出

2026年7月，乌克兰无人机开始定期袭击Wildberries的仓储中心，这些中心是俄罗斯军队两用物资的中转站。在三周内，该公司约有20处设施遭到袭击。 卫星图像显示，该电商平台的仓储能力中至少有五分之一遭到损毁或摧毁。

通过该平台销售商品的数千名俄罗斯企业家因此受到波及。袭击发生后，这些商品业务实际上已陷入亏损。当时，超过3100家Wildberries特许经营提货点被挂牌出售。

早在8月，乌克兰国防军就将打击范围扩大到了Ozon的物流基础设施。在奥伦堡州的一个仓储综合体遭到袭击后，该公司疏散了300多人，并暂停了该设施的运营。 此前一天，乌克兰无人机袭击了该公司位于萨马拉州的物流中心。

那些通过营业收入支持对乌克兰武装侵略的俄罗斯企业，如今不得不花费资金用于自身防御：购买反无人机防护网、无人机探测设备、增派安保人员、实施工程防护以及修复受损设施。

大规模无人机袭击的另一个战略目标是俄罗斯的数据中心。弗拉基米尔州、卡卢加州、列宁格勒州、下诺夫哥罗德州、梁赞州和萨拉托夫州已经感受到了服务器容量的短缺。 与最大型科技及金融公司相关的服务器均遭到袭击，包括“Yandex”、VK、“俄罗斯储蓄银行”以及联邦税务局。 据不同数据统计，全俄约90%的云算力已处于满负荷运行状态，而莫斯科仅剩50兆瓦的可用储备。

可用资源短缺以及对新一轮炮击的担忧，迫使俄罗斯企业紧急将数字基础设施（特别是人工智能系统和数据备份系统）迁移至国外。哈萨克斯坦和白俄罗斯成为首选的迁移目的地。

全俄

范围内的

防空警报

乌克兰针对俄罗斯空袭的报复性打击范围并不局限于俄罗斯联邦的边境地区。 别尔哥罗德州、库尔斯克州、沃罗涅日州、布良斯克州、罗斯托夫州、克拉斯诺达尔边疆区，以及鞑靼斯坦、巴什科尔托斯坦、 萨马拉州、列宁格勒州等地区。

与此同时，俄罗斯联邦政府却试图对这些袭击“视而不见”。 俄罗斯没有一个在所有地区都能统一运行的预警系统。有些地方会鸣响警报，有些地方会发送短信或Telegram消息，而在个别情况下，人们甚至是在爆炸发生后才得知危险的。 预警系统的不可靠性源于俄罗斯当局系统性地限制移动通信和互联网，其理由是“防范乌克兰无人机”以及维护国内安全。 尽管这些限制的实际后果只是加剧了互联网审查。

同样具有

象征意义的是，在圣彼得堡或莫斯科遭遇无人机袭击后，俄罗斯联邦电视台在新闻节目中对此仅报道了几分钟。 BBC俄语频道统计显示，各电视台对10月18日乌克兰无人机袭击圣彼得堡的报道时间不足五分钟，而对法国骚乱的报道却超过一小时。

与此同时，莫斯科和圣彼得堡的居民正在社交媒体上热议迫在眉睫的安全问题。热门话题包括：在空袭期间，待在公寓里还是街上更安全。 人们抱怨称，为了避免引发恐慌，城市里听不到警报声，而且也没有防空洞清单——这些地址在宣布戒严前均属机密。

在Threads平台上，莫斯科人已经在讨论，他们是否愿意为了远离战争而放弃工作、住所和习惯的生活。医务人员表示，对许多俄罗斯人来说，危险正逐渐成为一种背景。 与此同时，儿科神经科医生注意到，患者中创伤后应激障碍（PTSD）、神经症和抑郁症的病例正在增加。

矛盾的是，这些讨论却丝毫没有伴随着对针对乌克兰发动的侵略战争的负面态度。 根据社会学调查，2026年8月和9月，莫斯科市民支持军事行动的比例高于俄罗斯民众的总体水平。 8月份，这两项数据分别为51%和31%。截至2026年9月，46%的受访莫斯科居民支持继续战争，而俄罗斯全国范围内持此观点的比例仅为27%。

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