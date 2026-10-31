Москву атакували дрони, пролунали вибухи біля аеропорту Шереметьєво

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У районі московського аеропорту «Шереметьєво» помітили стовп чорного диму на тлі повідомлень про атаку безпілотників. Осередок пожежі, за даними OSINT-аналітиків, розташований у лісі неподалік від паливного комплексу летовища.

За повідомленнями очевидців, у районі аеропорту «Шереметьєво» здіймається в небо стовп чорного диму.

За даними OSINT-аналітика Astra, осередок пожежі розташований у лісі на північ від летовища, поруч зі складом «Паливно-заправного комплексу Шереметьєво».

Причини займання та масштаби пожежі наразі не уточнюються.

Раніше мер Москви Сергій Собянін повідомляв про нібито збиття 11 безпілотників на підступах до російської столиці.

Водночас інформація про можливий зв’язок пожежі поблизу аеропорту з атакою дронів наразі потребує підтвердження.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

У ніч проти 31 жовтня Сили оборони України завдали удару по комбінату «Каменський» у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області Росії. Підприємство входить до російського військово-промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо.

У російській Уфі, столиці Башкортостану, внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі «Башнефть-Новойл». Місцеві жителі також стверджують, що під удар могли потрапити одразу два підприємства.

У ніч на 30 жовтня безпілотники атакували російське місто Новокуйбишевськ Самарської області. Після атаки на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Підприємство, зокрема, виробляє реактивне паливо для російської авіації.

Напередодні складський комплекс російського маркетплейсу OZON в Омську часткововигорівпісля удару безпілотників FP-1. Компанія Fire Point оприлюднила супутниковий знімок, на якому видно наслідки атаки. За її даними, дрони подолали понад 2500 кілометрів від кордону з Україною.

У ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Після ударів виникли пожежі на нафтових об’єктах і складі Ozon, а також було уражено датацентр компанії VK, якій належить соцмережа «ВКонтакте». Крім того, у регіоні сталося аварійне відключення електроенергії, без світла залишилися близько 20 тисяч людей.

У Росії онлайн-ритейлер Ozon оцінив збитки від атак українських дронів у 30,1 млрд рублів, або $373,1 млн. Атаки торкнулися приблизно десятка складів компанії в різних регіонах країни.

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