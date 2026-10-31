莫斯科遭到无人机袭击，谢列梅捷沃机场附近传出爆炸声

在莫斯科“谢列梅捷沃”机场附近，人们发现了一股黑烟，此前有报道称该地区遭遇了无人机袭击。 据OSINT分析师称，火源位于机场燃料设施附近的森林中。

据目击者称，谢列梅捷沃机场附近有股黑烟直冲云霄。

据OSINT分析机构Astra的数据显示，火源位于机场以北的森林中，紧邻“谢列梅捷沃燃油加注综合体”的仓库。

起火原因及火灾规模目前尚不明确。

此前，莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁曾通报称，在俄罗斯首都周边地区击落了11架无人机。

不过，关于机场附近火灾与无人机袭击之间可能存在关联的信息，目前尚待证实。

Telegram频道Astra报道了这一消息。

10月31日深夜，乌克兰国防军对位于俄罗斯罗斯托夫州卡缅斯克-沙赫京斯基市的“卡缅斯基”联合企业发动了打击。该企业隶属于俄罗斯军工复合体，主要生产固体火箭燃料。

在俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国首府乌法，“巴什涅夫特-诺沃伊尔”炼油厂因无人机袭击发生火灾。当地居民还称，可能有两家企业同时遭到袭击。

10月30日夜间，无人机袭击了俄罗斯萨马拉州的新库伊比舍夫斯克市。袭击后，当地一家炼油厂内发生火灾。该企业主要生产俄罗斯航空用的喷气燃料。

此前一天，俄罗斯电商平台OZON位于鄂木斯克的仓储中心在遭到FP-1无人机袭击后部分被烧毁。Fire Point公司公布了一张卫星图像，从中可见袭击造成的破坏。 据该公司称，这些无人机从乌克兰边境飞越了2500多公里。

10月18日夜间，无人机袭击了圣彼得堡和列宁格勒州。 袭击后，石油设施和Ozon仓库发生火灾，拥有社交网络“VKontakte”的VK公司的数据中心也遭到破坏。 此外，该地区还发生了紧急停电，约2万人陷入断电状态。

俄罗斯在线零售商Ozon估计，乌克兰无人机袭击造成的损失为301亿卢布，即3.731亿美元。袭击波及了该公司位于全国各地区的约十处仓库。

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