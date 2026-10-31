视频：乌克兰军人利用无人机上的网钩抓获了一名俄罗斯步兵

第三独立突击旅的战士们使用搭载网投装置的无人机，在前线制服了一名俄罗斯士兵。

起初，他们试图用FPV无人机攻击这名俄军士兵，但未能命中目标。随后，另一架无人机向该俄军步兵投下捕兽网，他被困其中，无法自行脱身。 随后，该士兵被FPV无人机击毙。

“小鸟”（Ptashka）网射系统由乌克兰公司Ptashka Drones研发。该系统旨在拦截FPV无人机以及Mavic、Autel和Matrix等类型的侦察无人机。

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网的尺寸为3.7×3.7米，推荐射击距离为1至10米。

视频：Ptashka Drones

回顾一下，10月19日及10月20日凌晨，乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。 位于扎波罗热州、顿涅茨克州和卢甘斯克州的敌方指挥所、维修单位、后勤物资仓库以及人员集结点均遭到打击。

此前对俄罗斯境内的打击已证实，敌方燃料能源综合体的一系列设施遭到破坏。 具体而言，包括位于萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站（ЛВДС）以及位于俄罗斯联邦阿斯特拉罕州的“阿斯特拉罕”天然气加工厂。

需要指出的是，乌克兰国防军于10月2日及10月3日凌晨对俄罗斯占领军的一系列重要目标实施了打击。 被击中的目标包括：攻击型无人机的储存、准备和发射基地、指挥所、河流渡口以及维修基地。

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