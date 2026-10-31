Відео: Українські військові сіткометом на дроні захопили російського піхотинця

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Бійці Третьої окремої штурмової бригади використали безпілотник із сіткометом, щоб знешкодити російського військового на фронті.

Спочатку окупанта намагалися атакувати FPV-дроном, однак той не влучив у ціль. Після цього інший безпілотник скинув на російського піхотинця сітку, у якій він заплутався та не зміг самостійно вибратися. Згодом його ліквідували за допомогою FPV-дронів.

Сіткомет «Пташка» розробила українська компанія Ptashka Drones. Система призначена для перехоплення FPV-дронів та розвідувальних безпілотників типу Mavic, Autel і Matrix.

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Розмір сітки становить 3,7 × 3,7 метра, а рекомендована дистанція пострілу — від 1 до 10 метрів.

Відео: Ptashka Drones

Нагадаємо, 19 жовтня та в ніч на 20 жовтня Сили оборони Українизавдалиударів по військових об’єктах російської армії. Під ураження потрапили пункт управління, ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів і місця зосередження живої сили противника в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника. Йдеться, зокрема, про лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара» у Самарській області та газопереробний завод «Астраханский» в Астраханській області РФ.

Нагадаємо, Сили оборони України 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних військ. Серед уражених цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів, пункт управління, переправа через річку та ремонтна база.

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