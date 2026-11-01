Російські окупанти завдали удару по енергооб'єкту на Тернопільщині

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Російські війська 1 листопада атакували об'єкт критичної інфраструктури у Кременецькій громаді Тернопільської області. Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив, що внаслідок ворожого влучання повністю або частково знеструмлено 12 населених пунктів регіону.

На місці події працюють аварійно-рятувальні та профільні служби. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи задля якнайшвидшого повернення стабільного електропостачання до осель мешканців.

Джерело: Тернопільська ОВА.

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.

У ніч проти 1 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Через удари без електрики залишилися понад 650 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням постачання світла.

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