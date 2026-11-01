У рф ввели ліміти на продаж бензину після ударів по НПЗ

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Влада Нижньогородської області Росії запровадила суворі обмеження на продаж бензину після успішної атаки українських безпілотників на нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» (НОРСІ). Місцеві автозаправні станції встановили ліміт до 40 літрів пального на один автомобіль із повною забороною відпуску бензину в каністри.

Окрім цього, у регіоні посилили контроль за заправкою за принципом парних і непарних перших цифр автомобільних номерів, а також обмежили продаж пального для машин з інших областей. Задля запобігання ажіотажу та дефіциту влада тимчасово заборонила вивезення пального за межі регіону (окрім потреб Міноборони РФ та екстрених служб) і залучила поліцію та Росгвардію для чергування на АЗС.

Джерело: The Moscow Times.

Після українських ударів зупинили роботу два великі підприємства нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородської області та комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області.

У російській Уфі, столиці Башкортостану, внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі «Башнефть-Новойл». Місцеві жителі також стверджують, що під удар могли потрапити одразу два підприємства.

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