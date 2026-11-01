W Rosji wprowadzono ograniczenia dotyczące sprzedaży benzyny po atakach na rafinerie

Władze obwodu niżegorodzkiego w Rosji wprowadziły surowe ograniczenia dotyczące sprzedaży benzyny po udanym ataku ukraińskich dronów na rafinerię „Lukoil-Nizhegorodnaftorgsintez” (NORS). Lokalne stacje benzynowe wprowadziły limit do 40 litrów paliwa na jeden samochód oraz całkowity zakaz sprzedaży benzyny do kanistrów.

Ponadto w regionie zaostrzono kontrolę tankowania zgodnie z zasadą parzystych i nieparzystych pierwszych cyfr numerów rejestracyjnych pojazdów, a także ograniczono sprzedaż paliwa dla samochodów z innych obwodów. Aby zapobiec panice i niedoborom, władze tymczasowo zakazały wywozu paliwa poza region (z wyjątkiem potrzeb Ministerstwa Obrony RF i służb ratowniczych) oraz zaangażowały policję i Rosgwardię do pełnienia dyżurów na stacjach benzynowych.

Źródło: The Moscow Times.

W wyniku ukraińskich ataków wstrzymano działalność dwóch dużych przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu rafineryjnego. Chodzi o rafinerię „LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez” w Kstowie w obwodzie niżegorodzkim oraz kompleks „NOVATEK-Ust-Luga” w obwodzie leningradzkim.

W rosyjskiej Ufie, stolicy Baszkirii, w wyniku ataku dronów wybuchł pożar na rafinerii „Baszneft-Nowojl”. Miejscowi mieszkańcy twierdzą również, że atak mógł dotknąć od razu dwa zakłady.

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