В РФ ввели ограничения на продажу бензина после ударов по НПЗ

Власти Нижегородской области России ввели строгие ограничения на продажу бензина после успешной атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ). Местные автозаправочные станции установили лимит до 40 литров топлива на один автомобиль с полным запретом на отпуск бензина в канистры.

Кроме того, в регионе усилили контроль за заправкой по принципу четных и нечетных первых цифр автомобильных номеров, а также ограничили продажу топлива для машин из других областей. Для предотвращения ажиотажа и дефицита власти временно запретили вывоз топлива за пределы региона (кроме нужд Минобороны РФ и экстренных служб) и привлекли полицию и Росгвардию для дежурства на АЗС.

Источник: The Moscow Times.

После украинских ударов была остановлена работа двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области и комплексе «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленинградской области.

В российской Уфе, столице Башкортостана, в результате атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл». Местные жители также утверждают, что под удар могли попасть сразу два предприятия.

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