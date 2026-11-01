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Российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту в Тернопольской области

UA NEWS 01 Ноября 2026 19:14
Российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту в Тернопольской области

Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Кременецкой общине Тернопольской области. Начальник Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух сообщил, что в результате вражеского попадания 12 населенных пунктов региона оказались полностью или частично обесточены.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные и профильные службы. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение домов жителей.

Источник: Тернопольская ОГА.

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему

В ночь на 1 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате ударов без электричества остались более 650 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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