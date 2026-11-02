В Харьковской области российский FPV-дрон убил мужчину, атаковав спецтранспорт

В Малоданиловской общине Харьковского района 2 ноября в результате удара российского FPV-дрона погиб мужчина. По имеющимся данным, беспилотники атаковали специальный транспорт.

Об этом сообщил в Telegram глава общины Александр Гололобов.

«В течение последних двух часов зафиксировано два попадания FPV-дронов в грузовые автомобили специального транспорта вблизи одного из населенных пунктов нашей общины. Одно из попаданий произошло непосредственно на автобусной остановке. К большому сожалению, в результате атаки погиб работник специального транспорта», — говорится в сообщении.

️Гололобов подчеркнул, что дорога Дергачи — Пятихатки становится всё более опасной.

«Мы видим, что атаки на транспортные средства продолжаются, а риски для водителей и пассажиров растут. Настоятельно прошу всех жителей быть максимально осторожными! По возможности воздерживайтесь от передвижения по этой дороге без крайней необходимости, не задерживайтесь на открытых участках и внимательно следите за обстановкой», — отметил глава общины.

В связи с повышенными рисками и до определенной стабилизации ситуации воздержаться от поездок призывает и глава соседней Дергачевской общины Вячеслав Задоренко.

Источник: Александр Гололобов

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