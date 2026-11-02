11月2日，在哈尔科夫区马洛达尼洛夫斯基社区，一名男子因俄罗斯FPV无人机袭击而丧生。据现有信息显示，无人机袭击了一辆特种运输车。

该社区主席亚历山大·戈洛洛博夫在Telegram上通报了这一消息。

“在过去的两个小时内，我们社区某居民点附近有两辆特殊运输车辆遭到FPV无人机袭击。其中一次袭击直接发生在公交车站。 令人痛心的是，一名特殊运输车辆的工作人员在此次袭击中丧生，”帖文中写道。

️戈洛洛博夫强调，德尔加奇至皮亚季哈特基的道路正变得越来越危险。

“我们看到针对交通工具的袭击仍在持续，司机和乘客面临的风险也在增加。 我恳请所有居民务必保持最高警惕！如非必要，请尽量避免走这条路，不要在开阔地带逗留，并密切关注安全形势，”该社区负责人表示。

鉴于风险加剧，邻近的德尔加奇社区负责人维亚切斯拉夫·扎多连科也呼吁民众在局势趋于稳定前暂勿出行。

来源：亚历山大·戈洛洛博夫

过去24小时内，哈尔科夫州有7人因俄罗斯炮击受伤。

俄军使用“班德罗尔”导弹对哈尔科夫发动了两次导弹袭击。袭击目标位于该市的涅米什利亚ンス基区和基辅区。

俄军使用喷气式无人机对哈尔科夫基辅区发动了袭击。据确认，一枚导弹击中了一家购物中心的建筑，随后现场发生火灾。目前已知有1人受伤。

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