На Харківщині російський FPV-дрон убив чоловіка, атакуючи спецтранспорт

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У Малоданилівській громаді Харківського району внаслідок удару російського FPV-дрона 2 листопада загинув чоловік. За наявною інформацією, безпілотники атакували спеціальний транспорт.

Про це повідомив у Телеграмі голова громади Олександр Гололобов.

«Протягом останніх двох годин зафіксовано два влучання FPV-дронів у вантажні автомобілі спеціального транспорту поблизу одного з населених пунктів нашої громади. Одне з влучань сталося безпосередньо на автобусній зупинці. На превеликий жаль, унаслідок атаки загинув працівник спеціального транспорту», — йдеться у дописі.

️Гололобов наголосив, що дорога Дергачі — П’ятихатки стає дедалі небезпечнішою.

«Ми бачимо, що атаки на транспортні засоби продовжуються, а ризики для водіїв та пасажирів зростають. Наполегливо прошу всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості утримуйтеся від пересування цією дорогою без нагальної потреби, не затримуйтеся на відкритих ділянках та уважно стежте за безпековою ситуацією», — зазначив голова громади.

У зв'язку з підвищеними ризиками та до певної стабілізації утриматися від поїздок закликає і керівник сусідньої Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Джерело: Олександр Гололобов

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