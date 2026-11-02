Россияне увеличивают количество систем РЭБ, противодействующих Starlink — Флеш

Российские оккупационные войска увеличивают количество систем спутниковой радиоэлектронной борьбы, мешающих работе Starlink.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов.

По его словам, такие комплексы обеспечивают прикрытие объектов на площади около 25 квадратных километров. Россияне уже развернули их почти на всех важных объектах в Крыму и все чаще применяют вдоль линии фронта.

Бескрестнов отметил, что противник изменил подход к маскировке систем. Вместо крупных комплексов с прицепами оборудование могут размещать на стоянках грузовиков или в небольших прицепах. Также для маскировки антенн могут использовать навесы из поликарбоната или пленки.

Источник: Сергей «Флеш» Бескрестнов

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