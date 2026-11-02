Росіяни збільшують кількість систем РЕБ, які протидіють Starlink — Флеш

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Російські окупаційні війська нарощують кількість систем супутникової радіоелектронної боротьби, що перешкоджають роботі Starlink.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, такі комплекси забезпечують прикриття об’єктів на площі близько 25 квадратних кілометрів. Росіяни вже розгорнули їх майже на всіх важливих об’єктах у Криму та дедалі частіше застосовують уздовж лінії фронту.

Бескрестнов зазначив, що противник змінив підхід до маскування систем. Замість великих комплексів із причепами обладнання можуть розміщувати на стоянках вантажівок або в невеликих причепах. Також для приховування антен можуть використовувати навіси з полікарбонату чи плівки.

Джерело: Сергій «Флеш» Бескрестнов

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