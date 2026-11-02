Rosyjskie siły okupacyjne zwiększają liczbę systemów satelitarnej walki radioelektronicznej, które zakłócają działanie sieci Starlink.

Poinformował o tym doradca ministra obrony Siergiej „Flash” Beskrestnow.

Według niego takie kompleksy zapewniają osłonę obiektów na obszarze około 25 kilometrów kwadratowych. Rosjanie rozmieścili je już w pobliżu niemal wszystkich ważnych obiektów na Krymie i coraz częściej wykorzystują je wzdłuż linii frontu.

Beskrestnow zaznaczył, że przeciwnik zmienił podejście do maskowania systemów. Zamiast dużych kompleksów z przyczepami sprzęt może być umieszczany na parkingach dla ciężarówek lub w niewielkich przyczepach. Do ukrycia anten mogą być również wykorzystywane zadaszenia z poliwęglanu lub folii.

Źródło: Siergiej „Flash” Beskrestnow

Elon Musk, w kontekście skandalu związanego z Starlinkiem na Ukrainie, ponownie wezwał Zełenskiego do ustąpienia ze stanowiska.

Ograniczenia nałożone przez Starshield wstrzymały działanie 2 tysięcy dronów przechwytujących typu „Bars” — Zełenski.

Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że sytuacja związana z Starlinkiem podczas wojny na Ukrainie pogłębiła obawy Ottawy dotyczące zależności od zagranicznych technologii. Podkreślił konieczność dywersyfikacji dostawców w celu ochrony suwerenności kraju.

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