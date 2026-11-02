Украинские военные в третий раз эвакуировали раненого сослуживца с поля боя с помощью беспилотной системы StarGate от компании SkyFall.

На этот раз спасли 54-летнего Андрея с позывным «Донбасс», который потерял стопу и 57 дней ждал эвакуации.

Операцию провели бойцы подразделения CODE 9.2. Беспилотник преодолел около 15 километров до позиции военного, расположенной всего в двух километрах от российской границы.

С помощью системы StarGate защитника удалось вывезти из опасного района. Сейчас он находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.

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Это уже третья известная разработчикам успешная эвакуация раненого с поля боя с помощью StarGate.

Источник: подразделение CODE 9.2, SkyFall

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждено повреждение ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника. Речь идет, в частности, о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области и газоперерабатывающем заводе «Астраханский» в Астраханской области РФ.

Напомним, что 2 октября и в ночь на 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей — место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, пункт управления, переправа через реку и ремонтная база.

С вечера 29 сентября Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам российских оккупантов. Среди пораженных целей — склад беспилотников, командно-наблюдательный пункт и объекты обеспечения противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

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