Ukraińscy żołnierze po raz trzeci ewakuowali rannego kolegę z pola walki przy pomocy systemu bezzałogowego StarGate firmy SkyFall.

Tym razem uratowano 54-letniego Andrijego o pseudonimie „Donbas”, który stracił stopę i przez 57 dni czekał na ewakuację.

Operację przeprowadzili żołnierze oddziału CODE 9.2. Dron pokonał około 15 kilometrów, aby dotrzeć do pozycji żołnierza, znajdującej się zaledwie dwa kilometry od granicy z Rosją.

Dzięki systemowi StarGate udało się przetransportować żołnierza z niebezpiecznego obszaru. Obecnie przebywa on w szpitalu i otrzymuje niezbędną pomoc medyczną.

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To już trzecia znana twórcom udana ewakuacja rannego z pola walki przy pomocy StarGate.

Źródło: oddział CODE 9.2, SkyFall

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika. Chodzi w szczególności o liniową stację produkcyjno-dyspozytorską (LSPD) „Samara” w obwodzie samarskim oraz zakład przetwórstwa gazu „Astrachański” w obwodzie astrachańskim Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że 2 października oraz w nocy z 2 na 3 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na szereg ważnych obiektów rosyjskich wojsk okupacyjnych. Wśród trafionych celów znalazły się: miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania dronów bojowych, punkt dowodzenia, przeprawa przez rzekę oraz baza naprawcza.

Od wieczora 29 września Siły Obronne przeprowadziły ataki na ważne obiekty wojskowe rosyjskich okupantów. Wśród trafionych celów znalazły się: magazyn dronów, punkt dowodzenia i obserwacji oraz obiekty zaopatrzeniowe wroga – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

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