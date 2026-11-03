Rosyjski atak spowodował przerwy w dostawach prądu i wody w Żytomierzu

Po rosyjskim ataku w Żytomierzu nastąpiła przerwa w dostawach prądu, o czym informują lokalne kanały na Telegramie. Mieszkańcy piszą również o przerwach w dostawach wody. O ataku na infrastrukturę energetyczną obwodu żytomierskiego poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Witalij Bunečko.

Według doniesień lokalnych kanałów w mieście doszło do rozległej przerwy w dostawie prądu. Niektóre grupy twierdzą, że rosyjski dron zaatakował ważny obiekt energetyczny. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że uderzenie dotyczyło właśnie tego obiektu, ani informacji o całkowitym wstrzymaniu dostaw wody.

Jednocześnie szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Żytomierzu Witalij Bunečko rano 2 listopada poinformował o rosyjskich atakach na siedem gmin w obwodzie. Atakom uległy gminy Andruszywska, Berdyczowska, Żytomierska, Zwiążelska, Korostenowska, Ruzhynska i Czerniachowska.

Według urzędnika rosyjskie drony zaatakowały:

obiekty infrastruktury energetycznej;

obiekty logistyczne;

cywilne budynki administracyjne;

prywatne budynki mieszkalne.

Skutki ataków likwidują służby specjalne. Według wstępnych danych trzy osoby odniosły obrażenia, w tym jedno dziecko. Poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

„Obecnie wiadomo o trzech poszkodowanych, w tym jednym dziecku. Otrzymują oni niezbędną pomoc medyczną” – poinformował Witalij Bunečko.

Wcześniej okazało się, że w obwodzie żytomierskim po rosyjskim ataku ponad 650 miejscowości zostało pozbawionych prądu.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały obwód żytomierski. Uszkodzeniu uległy obiekt infrastruktury energetycznej, przychodnia, budynek mieszkalny oraz prywatne przedsiębiorstwo. Według wstępnych danych nikt nie zginął ani nie odniósł obrażeń.

W nocy z 23 na 24 października rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły ataki na obwód żytomierski. Atakom poddano infrastrukturę energetyczną oraz przedsiębiorstwo cywilne w gminie żytomierskiej.

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